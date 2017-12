Militärkoalition n wirft Assad schonenden Umgang mit IS vor

Die von den USA angeführte Militärkoalition in Syrien und im Irak hat dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad vorgeworfen, die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" in den von seinen Truppen kontrollierten Gebieten ungeschoren zu lassen. Dort schienen sich die IS-Kämpfer "völlig straffrei" zu bewegen, sagte der britische General Felix Gedney Journalisten im Pentagon in einer Videoschaltung.

SN/APA (Archiv/AFP)/DELIL SOULEIMAN Viel Jihadisten könnten aus Raqqa fliehen