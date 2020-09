Militärmanöver des Iran am Persischen Golf

Die iranische Armee hat am Donnerstag ein Militärmanöver in der Nähe der Straße von Hormuz am Persischen Golf begonnen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA nehmen an dem dreitägigen Manöver Einheiten der Bodentruppen, Marine und Luftwaffe teil.

SN/APA (Maxar/AFP/Archiv)/- Die Meerenge ist eine neuralgische Stelle