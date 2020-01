Militärparade und Proteste zu indischem Nationalfeiertag

Mit einer großen Militärparade in Neu Delhi hat Indien am Sonntag seinen Nationalfeiertag begangen. Der Tag der Republik erinnert an die vor 70 Jahren am 26. Jänner 1950 in Kraft getretene demokratische Verfassung des Landes. Die Unabhängigkeit von Großbritannien hatte Indien bereits drei Jahre zuvor im Jahre 1947 erlangt.

SN/APA (AFP)/NARINDER NANU Große Militärparade in Neu Delhi