Militante Palästinenser drohen vor Flaggenmarsch

Vor einem Flaggenmarsch nationalistischer Israelis in Jerusalem haben militante Palästinenserorganisationen im Gazastreifen scharfe Warnungen ausgesprochen. Bei einer Sitzung der Gruppierungen am Dienstagabend wurde eine erhöhte Alarmbereitschaft beschlossen. Man habe "den Finger am Abzug", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Rechtsorientierte Israelis wollten am Mittwochnachmittag einen Flaggenmarsch in Jerusalem, obwohl die Polizei dies verboten hatte.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Die Stimmung in Jerusalem ist angespannt