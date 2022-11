Milliarden Euro bleiben blockiert: Orban hat sich verzockt

Ungarn hat ein Korruptionsproblem. Solange das nicht behoben ist, drosselt die EU-Kommission den Geldhahn für Viktor Orban. Nur die EU-Staaten könnten ihn aufdrehen.

Ungarn wird von einer schweren Wirtschaftskrise heimgesucht. Die durchschnittliche Inflationsrate liegt jenseits der 20 Prozent, etwa doppelt so hoch wie im Euro-Raum. Die Preisexplosion bei Lebensmitteln beträgt 40 Prozent. Die Regierung hat für Eier, Milch, Mehl und andere Grundnahrungsmittel Preisgrenzen verhängt. In dieser Situation könnte Viktor Orban, der rechtsnationale Regierungschef, mehr als 13 Milliarden Euro aus Brüssel gut brauchen. Doch das Geld ist eingefroren. Und wird es vorerst bleiben. So wird es die EU-Kommission am Mittwoch entscheiden. Und das hat ...