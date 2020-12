Millionen Amerikaner vor Verlust der Coronahilfen

Millionen Amerikanern droht der Verlust von Arbeitslosengeldern, weil der scheidende US-Präsident Donald Trump das vom US-Kongress nach monatelangen Verhandlungen beschlossene Corona-Hilfspaket nicht billigen will. Ohne die Unterschrift des Präsidenten wird am Samstag für rund 14 Millionen Bürger das Anrecht auf die Hilfen auslaufen. Trump hatte die Unterzeichnung des Gesetzentwurfs am Dienstag überraschend abgelehnt.

SN/APA (AFP)/JOE RAEDLE Ein Mann protestiert gegen Arbeitslosigkeit