Millionen beim "Pride March" in New York erwartet

Fünfzig Jahre nach den Krawallen in der New Yorker Christopher Street wollen am Sonntag (18 Uhr MEZ) Millionen Menschen in der US-Metropole für Gleichberechtigung aller Liebesformen auf die Straße gehen. Beim "Pride March" im Zentrum von Manhattan wollen laut Veranstalterangaben rund 150.000 Menschen aktiv dabei sein, gesäumt von Millionen an den Straßen.

SN/APA (AFP/GETTY)/STEPHANIE KEITH Regenbogenfahnen vor dem New Yorker Rockefeller Center