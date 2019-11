Millionen Kinder weltweit eingesperrt

Etwa sieben Millionen Mädchen und Buben werden nach einer UNO-Studie weltweit ihrer Freiheit beraubt. Der Untersuchung der Vereinten Nationen zufolge müssen sie in Gefängnissen, in Polizeigewahrsam, in Flüchtlingslagern, unter Zwang in Behindertenheimen oder in Fürsorgeinstitutionen leben. Die Dunkelziffer könnte noch höher sein, teilten die Autoren am Montag in Genf mit.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/TED ALJIBE Viele Kinder werden inhaftiert