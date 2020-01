Millionen Menschen ziehen in großer Prozession durch Manila

Mehrere Millionen Menschen haben am Donnerstag in der philippinischen Hauptstadt Manila an der traditionellen Prozession mit der als wundertätig geltenden Christus-Statue "Schwarzer Nazarener" teilgenommen, wie Kathpress meldet. Schon am Vormittag (Ortszeit) hatten sich nach Angaben des Senders CNN an die 2,4 Millionen Gläubige versammelt.

SN/APA (AFP)/MARIA TAN Prozession mit Hunderttausenden Katholiken in Manila