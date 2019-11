Mindestens 15 Tote bei Explosion von Autobombe in Nordsyrien

Bei der Explosion einer Autobombe in der Stadt Al-Bab im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Helfern und Aktivisten mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen seien verletzt worden, meldete die Rettungsorganisation Weißhelme am Samstag. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren unter den Toten neun Zivilisten.

Zunächst war unklar, wer für die Explosion verantwortlich war. Al-Bab wird von Rebellengruppen kontrolliert, die eng mit der Türkei verbündet sind. Sie waren im Frühjahr 2017 nach mehrmonatigen Kämpfen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die Stadt eingerückt. In der Vergangenheit hatte es dort mehrfach Anschläge gegeben.

Die Extremisten haben in Syrien ihr früheres Herrschaftsgebiet verloren. IS-Zellen sind aber weiter aktiv und verüben Anschläge.

Quelle: Apa/Dpa