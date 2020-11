Mindestens 15 Tote bei Gefecht in Kaschmir

Bei neuen Artilleriegefechten in Kaschmir sind nach Angaben von Indien und Pakistan am Freitag mindestens 15 Menschen getötet worden. Nach indischer Darstellung eröffnete die pakistanische Seite an mehreren Stellen der Waffenstillstandslinie das Feuer, nachdem indische Soldaten pakistanische Eindringlinge zurückgeschlagen hatten. Pakistans Militär erklärte dagegen, man habe auf einen unprovozierten und wahllosen Beschuss Indiens reagiert.

SN/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Neuerlich Gefechte in der Konfliktregion Kaschmir