Mindestens 15 Tote durch Bombenexplosion in Mogadischu

Bei einem Bombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstag mindestens 15 Menschen getötet worden. Mehrere Menschen seien durch die Wucht der Detonation verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Ein Sicherheitsvertreter der Regierung sagte, dass die Explosion auf einer belebten Straße in der Innenstadt vermutlich durch ein mit Sprengstoff beladenes Auto ausgelöst worden sei.

Die islamistische Al-Shabab-Miliz (Shebab) reklamierte den Anschlag für sich. Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Restaurants. Zeugen sprachen von schweren Zerstörungen am Ort der Explosion. Mehrere Menschen seien während des Mittagessens verletzt worden. "Das war wirklich eine Katastrophe", sagte Abdulahi Osman, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe befunden hatte.

"Ich weiß nicht, ob sie tot oder verletzt waren, aber ich konnte mehrere Leute sehen, die auf der Straße lagen - einige von ihnen bewegten sich nicht mehr", sagte Suado Ahmed, ein weiterer Augenzeuge. Durch die Explosion wurden Fahrzeuge in die Luft geschleudert und umliegende Gebäude beschädigt.

Die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Al-Shabab-Miliz bekannte sich in einer online veröffentlichten Erklärung zu dem Bombenanschlag. Die Islamistengruppe kontrollierte über Jahre weite Teile Somalias und verübt noch immer regelmäßig Anschläge, vor allem in Mogadischu.

Die Explosion am Donnerstag war bereits die vierte in dieser Woche. Am Samstag waren bei einem Angriff von Kämpfern der Al-Shabab-Miliz auf Regierungsgebäude in Mogadischu mindestens elf Menschen getötet worden, unter ihnen ein stellvertretender Minister.

