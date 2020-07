Mindestens 239 Tote bei tagelangen Unruhen in Äthiopien

Die Polizei in Äthiopien hat die Zahl der Todesopfer der schweren Unruhen in der vergangenen Woche stark nach oben korrigiert. Mindestens 239 Menschen seien getötet worden, sagte der stellvertretende Polizeichef der Region Oromia, Mustafa Kedir, am Mittwoch im staatlichen Fernsehen. Zuvor hatte die Polizei von 166 Toten gesprochen.

SN/APA (AFP)/ANWAR AMRO Ermordung des Sängers Hundessa als Auslöser der Proteste