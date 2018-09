Mindestens 24 Tote bei Angriff auf Militärparade im Iran

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade der Revolutionsgarde im Südwesten des Iran sind am Samstag nach amtlichen Angaben 24 Menschen getötet worden. Mehr als 60 Menschen seien zudem verletzt worden, als Unbekannte in der Stadt Ahvaz das Feuer auf eine Zuschauertribüne mit offiziellen Vertretern eröffneten, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna.

Von den vier Angreifern seien ebenfalls zwei getötet worden, die beiden anderen in der Zwischenzeit gefasst und verhaftet worden. Zudem befinde sich ein Journalist unter den Todesopfern, wurde der stellvertretende Gouverneur der Provinz Provinz Khouzestan, Ali-Hossein Hosseinzadeh, von der Agentur zitiert.

Es war einer der schwersten Anschläge, die sich gegen die iranische Elitetruppe richtete. Nach Angaben der Revolutionsgarden handelt es sich bei den Schützen um Mitglieder einer sunnitischen Separatistengruppe namens "Al-Ahvazieh", die von Saudi-Arabien unterstützt werde und auch dem IS nahestehe. Die Gruppe hat in der Zwischenzeit auch die Verantwortung für den Angriff übernommen. Für die sunnitische IS-Terrormiliz ist der schiitische Iran ein Erzfeind. In der Region kommt es immer wieder zu Protesten der sunnitischen Minderheit in dem mehrheitlich schiitisch geprägten Iran.

Außenminister Mohammed Javad Zarif machte "regionale Terror-Unterstützer und ihre US-Herren" für den Anschlag verantwortlich - die gängige Formulierung für die Erzrivalen Saudi-Arabien und Israel. Die Islamische Republik werde entschieden auf den Angriff reagieren. "Terroristen, die von einem ausländischen Regime rekrutiert, ausgebildet, bewaffnet und bezahlt wurden, haben Ahvaz angegriffen", schrieb Zarif auf Twitter.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Soldaten auf dem Boden krochen, um den Schüssen auszuweichen. Frauen und Kinder liefen um ihr Leben. Der Anschlag ereignete sich am Jahrestag des Beginns des Ersten Golfkriegs zwischen dem Iran und dem Irak von 1980 bis 1988. Landesweit wurden aus diesem Anlass Militärparaden abgehalten.

Falls die Berichte stimmen, dass IS-Anhänger für den Anschlag verantwortlich sind, wäre das der zweite Angriff dieser Art im Iran. Im Vorjahr hatten IS-Anhänger in der Hauptstadt Teheran das iranische Parlament und das Mausoleum des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini angegriffen. Dabei kamen 18 Menschen ums Leben.

