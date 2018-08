Mindestens 25 Tote bei Anschlag in Kabul

Bei einem Anschlag in Kabul sind am Mittwoch mindestens 25 Menschen getötet worden. Weitere 35 Personen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Majroh. Ein Selbstmordattentäter habe sich in einem Bildungszentrum in Westkabul in die Luft gesprengt, sagte Salim Almas von der Kriminalpolizei Kabul.

Erst vor drei Wochen waren in Kabul mindestens 23 Personen getötet und 107 Menschen verletzt worden, nachdem sich ein Selbstmordattentäter am Eingang des Flughafens in die Luft gesprengt hatte. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Seit Jänner gab es in der afghanischen Hauptstadt 16 Anschläge mit mehr als 240 Toten.

Im afghanischen Ghazni wurden unterdessen fast eine Woche nach Beginn der Gefechte die Taliban offenbar vorerst aus der Stadt vertrieben. Bewohner wagten sich am Mittwoch auf die Straßen, während Sicherheitskräfte patrouillierten, so ein AFP-Reporter. Zwar waren im Stadtzentrum keine Taliban mehr in Sicht, in mindestens einem Dorf am Stadtrand hielten sich jedoch noch Taliban auf.

"Die Kämpfe waren schlimm. Zwei Tage lang hatten wir kein Wasser und kein Essen", erzählte Hassan Safari. Seine Kinder hätten jedes Mal geweint, wenn sie draußen die Schüsse der Taliban gehört hätten, sagte er. Einige Bewohner berichteten, sie hätten sich in ihren Kellern versteckt.

Die UNO teilte unterdessen mit, zwischen 110 und 150 Zivilisten könnten getötet worden sein. Auch mindestens hundert Sicherheitskräfte wurden nach Regierungsangaben getötet.

Die Taliban hatten in der vergangenen Woche am Donnerstag einen großangelegten Angriff auf Ghazni in der gleichnamigen Provinz im Südosten des Landes gestartet. In Afghanistan stationierte US-Truppen hatten das afghanische Militär aus der Luft unterstützt. Der Angriff auf Ghazni war die größte militärische Aktion der Taliban seit dem kurzzeitigen Waffenstillstand im Juni.

Die Taliban entzogen unterdessen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Afghanistan Schutzgarantien. Das teilte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mujahid, in einer Erklärung mit. Die Extremisten werfen dem IKRK vor, seinen Verpflichtungen zur Unterstützung von Taliban in einem Gefängnis in Kabul nicht nachgekommen zu sein.

Das "eklatanteste Beispiel" dafür sei die Nichtbeachtung des Hungerstreiks Tausender gefangenener Taliban in der Haftanstalt Pul-e Tscharchi, heißt es in der Mitteilung. Hunderte Gefangene seien in den vergangenen zehn Tagen ins Koma gefallen.

Das IKRK überwacht die Haftbedingungen und leistet medizinische Hilfe. Aktuell hat die Organisation rund 1.600 Mitarbeiter im Land. Da sie bisher bei allen Konfliktparteien im Land einen besonderen Schutzstatus genossen hat, operiert sie in ganz Afghanistan ohne Sicherheitseskorten oder gepanzerte Fahrzeuge und ist auch in Gebieten aktiv, die von Taliban kontrolliert werden. Im Vorjahr waren allerdings sieben IKRK-Mitarbeiter im Norden des Landes getötet worden. Die Angriffe waren nicht von den Taliban für sich reklamiert worden. In ihrer Folge wurde zum ersten Mal entschieden, die Präsenz des IKRK im Land zu verkleinern.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.