Mindestens 25 Tote bei zwei Talibanüberfällen in Afghanistan

Bei Überfällen der radikalislamischen Taliban auf Sicherheitskräfte in West- und Südafghanistan sind mindestens 25 Menschen getötet worden. In der westafghanischen Provinz Farah starben nach Angaben von Provinzratsmitgliedern in der Nacht auf Mittwoch mindestens acht Soldaten und Polizisten und um die 15 Talibankämpfer, als die Islamisten eine kleine Basis am Rand der Provinzhauptstadt überfielen.

SN/APA (AFP/Archiv)/SHAH MARAI Die Sicherheitslage in Afghanistan ist äußerst angespannt