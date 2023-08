Mindestens 27 Tote nach Kämpfen in Tripolis

Bei den Kämpfen zwischen den zwei Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 27 Menschen getötet und 106 weitere verletzt worden. Diese vorläufige Opferzahl wurde vom Zentrum für Notfallmedizin am Mittwoch veröffentlicht. Am Dienstagabend wurde die Opferzahl auf zwei Tote und Dutzende Verletzte geschätzt. In Libyen herrscht seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis Chaos, Wahlen wurden mehrmals verschoben.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMUD TURKIA Immer wieder flammen Kämpfe auf