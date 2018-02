Mindestens 30 Tote bei Angriffen in Afghanistan

Bei vier Anschlägen von Aufständischen auf Sicherheitskräfte sind in Afghanistan mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich bisher zu drei der Angriffe Samstag früh in der Hauptstadt Kabul, in der Westprovinz Farah und in der Südprovinz Helmand.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR Kabul im Ziel der Taliban