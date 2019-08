Mindestens 35 Tote bei Anschlag auf Militärlager im Jemen

Bei einem Anschlag auf ein Militärlager im Jemen, den die schiitischen Houthi-Rebellen für sich beansprucht haben, sind mindestens 35 Soldaten und Sicherheitsleute getötet worden. 19 weitere seien verletzt worden, erfuhr die dpa am Donnerstag aus Sicherheitskreisen. Der Anschlag ereignete sich demnach in dem Camp in der jemenitischen Hafenstadt Aden, während dort eine Militärparade stattfand.

SN/APA (AFP)/-