Mindestens 40 Tote bei Luftangriffen in Nordsyrien

Bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind nach jüngsten Angaben von Aktivisten mehr als 40 Zivilisten getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach am Montag von mindestens 41 toten Zivilisten, darunter 35 auf einem Markt in der Stadt Maaret al-Numan in der Provinz Idlib. Zuvor war von mindestens 23 Toten in Maarat al-Numan die Rede gewesen

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Im Nordwesten kommt es immer wieder zu Luftangriffen