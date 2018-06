Mindestens 46 Tote bei Bootsunglück vor Küste Jemens

Bei einem Unglück vor der jemenitischen Küste sind nach UN-Angaben mindestens 46 Bootsflüchtlinge ums Leben gekommen. 37 Männer und neun Frauen seien ertrunken, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch in Genf mit. 16 Menschen würden nach dem Unglück im Golf von Aden vermisst. Berichten zufolge handelte es sich bei allen Unglücksopfern um Äthiopier.

Das Unglück hatte sich laut IOM am Mittwochmorgen ereignet. Mitarbeiter der UN-Organisation waren den Überlebenden zu Hilfe geeilt. Flüchtlingsboote, die oftmals überladen und in einem schlechten Zustand sind, verunglücken immer wieder. Am Sonntag waren bei zwei Bootsunglücken im Mittelmeer mehr als 50 Migranten ertrunken.

(Apa/Ag.)