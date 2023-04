Mindestens 85 Tote nach Massenpanik im Jemen

Bei einem Massengedränge im Jemen sind mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 320 weitere Menschen verletzt worden. Die Tragödie habe sich während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa ereignet, teilten die dort herrschenden Houthi-Rebellen am Donnerstag mit. Es habe drei Festnahmen gegeben. Den Houthis zufolge war es bei der Verteilung von Spenden am späten Mittwochabend zu dem tödlichen Gedränge gekommen.

BILD: SN/APA/AL-MASIRAH TV/AFPTV/- Massenpanik bei Spendenverteilung in Sanaa