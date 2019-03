In Somalia sind bei der Explosion einer Autobombe mindestens acht Menschen getötet worden. Der Sprengsatz detonierte in der Nähe eines Hotels im Zentrum der Hauptstadt Mogadischu, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Anschlag bekannte sich demnach zunächst niemand. In der Vergangenheit hatte die mit Al-Kaida verbündete Al-Shabaab-Miliz wiederholt dasselbe Hotel angegriffen.

Quelle: Apa/Ag.