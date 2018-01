Mindestens drei Tote bei Anschlag in Thailand

Bei einem Bombenanschlag in Thailand sind am Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei explodierte auf einem Markt in der Stadt Yala ein Sprengsatz, der im Benzintank eines Motorrads versteckt war. Bei den Todesopfern handelt es sich um Thailänder.

