Mindestens drei Tote bei Beschuss von Charkiw

Mindestens drei Menschen sind nach Behördenangaben bei einem russischen Beschuss der ostukrainischen Region Charkiw ums Leben gekommen. Es habe sich um Zivilisten gehandelt, erläutert der Gouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow. Die drei Männer im Alter von 45, 48 und 57 Jahren seien in der Nähe ihrer Wohnhäuser in dem Ort Wowtschanski Chutory getötet worden. Die Zahl der Toten nach dem Angriff auf ein Lokal in Kramatorsk am Dienstag stieg inzwischen auf neun.

BILD: SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV In Kramatorsk wird nach Verschütteten gesucht