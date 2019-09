Mindestens ein Toter bei xenophober Gewalt in Südafrika

Bei erneuten fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere wurden nach Polizeiangaben bei den Zusammenstößen zwischen Polizisten und Hunderten von Plünderern in Johannesburg am Sonntag verletzt. Die Polizei ging mit Blendgranaten und Gummimantelgeschoßen gegen Gewalttäter vor, die Geschäfte in der Innenstadt angriffen.

SN/APA (AFP)/RODGER BOSCH Einwanderern wird die Schuld an der hohen Arbeitslosigkeit gegeben