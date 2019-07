Rund zwei Monate nach Beginn der Militäroffensive auf die letzte große Rebellenhochburg Idlib in Syrien scheint ein Ende der Kämpfe dort nicht in Sicht. Am Sonntag wurden Aktivisten zufolge durch Luftangriffe der syrischen Regierung und dessen Verbündetem Russland mindestens elf Zivilisten getötet, darunter mehrere Kinder.

SN/APA (AFP)/ABDULAZIZ KETAZ Angriffe auf zwei Dörfer