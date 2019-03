Mindestens fünf Tote bei Angriff auf Ministerien in Somalia

Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in Somalias Mogadischu sind am Samstag mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter ein Vize-Minister. Laut Polizei begann der Angriff mit zwei Explosionen in unmittelbarer Nähe der Ministerien für Bau und Arbeit. Anschließend stürmten bewaffnete Männer die Gebäude. Zu dem Angriff bekannte sich die islamistische Shabaab-Miliz.

SN/APA (AFP)/MOHAMED ABDIWAHAB Zwei Explosionen in der Nähe von Ministerien