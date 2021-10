Mindestens fünf Tote bei Protesten in Beirut

Im Libanon ist der Konflikt über die juristische Aufarbeitung der verheerenden Hafen-Explosion in Beirut in tödliche Straßengewalt umgeschlagen. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums am Donnerstag getötet. Militärkreisen zufolge brach in der Hauptstadt ein offenes Feuergefecht aus, als Anhänger der schiitischen Hisbollah-Miliz auf dem Weg zu einer Protestkundgebung von einem Christen-Viertel aus unter Beschuss genommen wurden.

SN/APA/AFP/JOSEPH EID Aufmarsch der Armee in Beirut