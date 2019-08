Mindestens fünf Tote bei Rebellenangriffen in Myanmar

Bei einer Angriffsserie von Rebellen ethnischer Minderheiten sind im Norden von Myanmar laut staatlichen Medien mindestens fünf Menschen getötet worden. Mitglieder dreier Rebellengruppen hätten sich für die Attacken auf fünf Militär- und Regierungseinrichtungen im Teilstaat Shan und der Region um die Stadt Mandalay zusammengeschlossen, meldete die Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Freitag.

SN/APA (AFP)/STR Soldaten bewegen sich über eine zerstörte Brücke in Myanmar