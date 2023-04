Mindestens neun Tote bei Dreifach-Anschlag in Mali

Mindestens neun Zivilisten sind bei einem dreifachen Selbstmord-Bombenanschlag in Mali nach offiziellen Angaben getötet worden. Etwa 60 weitere Zivilisten seien verletzt, sagte ein Sprecher der Regionalregierung. Die Anschläge wurden demnach am Samstag in dem Ort Sevare im Landesinneren verübt. Durch die Detonation seien etwa 20 Häuser zerstört worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Regierung sprach von einem Terroranschlag.