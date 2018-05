Mindestens sechs Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Bei einem Selbstmordanschlag in Somalia sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein Attentäter in einem Auto habe sich neben einem Militärfahrzeug in Afgoye in der Nähe der Hauptstadt Mogadischu in die Luft gesprengt und mindestens fünf Soldaten mit in den Tod gerissen, sagte am Dienstag Mohamud Mohamed Timadde, ein hochrangiges Mitglied der Streitkräfte.

Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag in dem Radiosender Andalus für sich und erklärte, zwölf Soldaten getötet zu haben. Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für einen sogenannten Gottesstaat. Bei Anschlägen und Angriffen haben sie Tausende Menschen getötet. In dem verarmten Land am Horn von Afrika schließen sich Experten zufolge viele junge Männer den Extremisten weniger aus religiöser Überzeugung, sondern aus finanziellen Gründen an. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz. (Apa/Dpa)