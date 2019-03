Mindestens vier Tote bei Anschlag in Mogadischu

Bei der Explosion einer Autobombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am Donnerstag im Zentrum der Stadt. Das Auto sei mit Sprengstoff beladen gewesen und in der Nähe eines Restaurants abgestellt worden, sagte Polizeivertreter Ibrahim Mohammed.

SN/APA (AFP)/MOHAMED ABDIWAHAB Das Auto explodierte in der Nähe eines Restaurants