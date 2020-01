Mindestens vier Tote durch Bombenexplosion in Mogadischu

Bei der Explosion einer Autobombe in der Nähe des somalischen Parlaments in Mogadischu sind am Mittwoch mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als zehn Menschen wurden nach Angaben der somalischen Polizei verletzt. Die radikalislamische Shabaab-Miliz (Shebab) reklamierte den Angriff an einem Kontrollpunkt nahe des Parlamentsgebäudes für sich.

SN/APA (AFP)/ABDIRAZAK HUSSEIN FARA Selbstmordattentäter brachte Autobombe zur Explosion