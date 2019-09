Mindestens vier Tote nach Taliban-Anschlag bei Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Militärlager am Rand der Hauptstadt Kabul sind am Donnerstag mindestens vier Sicherheitskräfte getötet worden. Mindestens drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich.

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump die Gespräche mit den Taliban kurz vor einem erwarteten Abkommen abgebrochen. Am Montag erklärte er dann die Verhandlungen mit den Aufständischen für "tot". Experten warnten daraufhin vor einem Anstieg der Gewalt in Afghanistan.

Quelle: Apa/Dpa