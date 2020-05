Mindestens vier Verletzte bei Bombenexplosionen in Kabul

Bei mehreren Bombenexplosionen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens vier Zivilisten verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein Kind, erklärte ein Polizeisprecher. Aus einem Stadtteil im Norden Kabuls wurden demnach vier aufeinanderfolgende Explosionen gemeldet. Bisher bekannte sich niemand zu den Anschlägen.

Militante Gruppen haben in den vergangenen Wochen mehrere Bombenanschläge und Raketenangriffe in Kabul und anderen Teilen des Landes verübt. Die radikalislamischen Taliban begingen hingegen seit der Unterzeichnung eines Abkommens mit den USA im Februar keine größeren Anschläge in Kabul.

Die USA und die Taliban hatten am 29. Februar in Doha ein historisches Abkommen unterzeichnet. Es soll den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass die Taliban große Städte und internationale Truppen nicht mehr angreifen.

In den vergangenen Wochen kamen die geplanten Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban jedoch zum Stillstand. Landesweit nahm im März die Zahl der Anschläge in Dörfern und kleinen Städten nach Angaben der Vereinten Nationen zu. Dutzende afghanische Sicherheitskräfte, Zivilisten und Kämpfer der radikalislamischen Taliban wurden getötet.

Quelle: Apa/Ag.