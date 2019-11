Mindestens zehn Tote bei Anschlag in syrischer Grenzstadt

Bei einem Anschlag in der syrischen Grenzstadt Tell Abyad sind Augenzeugen und Rettungskräften zufolge am Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. 25 Personen seien verletzt worden, als ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug explodierte. In der Hauptstraße der nahe der Grenze zur Türkei gelegenen Stadt gab es demnach große Schäden.

SN/APA (AFP)/ZEIN AL RIFAI Ein mit Sprengstoff beladenes Auto explodierte