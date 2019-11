Mindestens zwölf Tote bei Bombenexplosionen in Afghanistan

Bei der Explosion versteckter Bomben am Straßenrand sind am Samstag in Afghanistan mindestens zwölf Menschen getötet und 19 verletzt worden. In der Provinz Takhar im Norden des Landes starben fünf Kinder auf dem Schulweg, wie Mitglieder des Provinzrates mitteilten. Vier weitere Kinder seien verletzt worden. Sie seien zu Fuß unterwegs gewesen, als der Sprengsatz im Distrikt Darkad detoniert sei.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR Immer wieder Landminen in Afghanistan