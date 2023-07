Minen am AKW Saporischschja: Wie gefährlich ist die Situation?

Auf dem Gelände des Kraftwerks wurden Minen entdeckt. Ein Radioökologe kann dennoch beruhigen.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gab am Montagabend bekannt, dass in der Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der AKW-Anlage in Saporischschja einige Antipersonenminen entdeckt wurden. Zudem wurde ein Reaktor von den russischen Bestatzungstruppen zur Reparatur eines anderen Reaktors in ...