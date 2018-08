Ministerin Kneissl traut sich - Putin auf Kurzbesuch

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) gibt am Samstag in der Südsteiermark dem Unternehmer Wolfgang Meilinger das Ja-Wort. Rund 100 Gäste werden zu der Trauung kurz nach Mittag in Gamlitz erwartet, darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Als prominentester Besucher aus dem Ausland wird der russische Präsident Wladimir Putin kommen.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Kneissl sagt "Ja" - Putin schaut zu