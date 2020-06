Minneapolis will kommunales Sicherheitsmodell statt Polizei

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat der Stadtrat der US-Großstadt Minneapolis am Freitag einstimmig beschlossen, die örtliche Polizei durch eine neue, kommunale Sicherheitsstruktur zu ersetzen. In einem "langjährigen Prozess" solle die Stadt so ein "neues Modell für Sicherheit" schaffen, hieß es in dem Beschluss vom Freitag.

SN/APA (AFP/Getty Images)/MARIO TAM In den USA wird das Konzept der Polizei neu überdacht