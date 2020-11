Minsk: Großaufgebot an Sicherheitskräften vor Massenprotest

Vor neuen Massenprotesten in Weißrussland haben sich Polizei und Militär mit schwerer Technik in Stellung gebracht. Das unabhängige Nachrichtenportal tut.by veröffentlichte am Sonntag Fotos, die Geländefahrzeuge mit einem Maschinengewehr auf dem Dach in der Hauptstadt Minsk zeigten. Zu sehen waren auch viele Gefangenentransporter und ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften.

SN/APA/AFP (Archiv)/STRINGER Seit Monaten wird in der wei§russischen Hauptstadt Minsk demonstriert