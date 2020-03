Misstrauensantrag im französischen Parlament gescheitert

Im Streit um die Pensionsreform in Frankreich ist ein Misstrauensantrag gegen die Mitte-Regierung gescheitert. Der Antrag der bürgerlichen Rechten erhielt in der Nationalversammlung 148 Stimmen und erreichte damit nicht die nötige Mehrheit, teilte das Unterhaus des französischen Parlaments am Dienstagabend via Twitter mit. Nötig wären mindestens 289 Stimmen gewesen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Die Opposition wendet sich gegen den Kurs der Macron-Regierung