Misstrauensvotum gegen Macron-Regierung gescheitert

In Frankreich ist das Linksbündnis mit einem Misstrauensvotum gegen die Regierung von Premierministerin Élisabeth Borne erwartungsgemäß gescheitert. Bei der Abstimmung in der Nationalversammlung am Montag votierten 146 der 577 Abgeordneten für den Antrag, wie Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte. Linke, Grüne, Sozialisten und Kommunisten hatten das Votum vorige Woche anlässlich der Regierungserklärung Bornes eingereicht. Die rechte Opposition trug es jedoch nicht mit.

SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Französische Premierministerin Borne sitzt einstweilen fest im Sattel