Mit 100 auf die Anklagebank: Einstiger KZ-Mann steht vor Gericht

Zehntausende kamen im KZ Sachsenhausen um. Nun beginnt ein Prozess gegen einen ehemaligen Wärter wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen.

Das Konzentrationslager Sachsenhausen vor den Toren Berlins sollte nach Wünschen von Reichsführer SS Heinrich Himmler "jederzeit erweiterbar" konzipiert werden. Der Baracken-Anlage 30 Kilometer nördlich von Berlin hatte bei der Nazi-Führung eine Sonderrolle. Hier wurde experimentiert, sollten Wachleute und SS-Angehörige ausgebildet werden, die später in den Vernichtungslagern im Osten ihrer verbrecherischen Tätigkeit nachgehen würden. Hier haben sie in einer 11 Quadratmeter kleinen Gaskammer ab 1943 auch mit Vergasungstechniken an Menschen geprobt. Regimegegner, Kriegsgefangene, Juden, Zigeuner - etwa 20.000 Menschen fanden in ...