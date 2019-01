"Mit dem Verbrecher in einem Boot"

Die arabischen Golfstaaten reichen dem Assad-Regime die Hand zur Versöhnung und lassen Syriens Opposition - und damit auch Millionen syrischer Flüchtlinge - im Stich. Deren Lage wird immer dramatischer.

Mit schweren Regen- und Schneestürmen ist in der Nacht zum Donnerstag der Winter in den Nahen Osten eingezogen. Besonders stark betroffen ist der Libanon, wo Hunderttausende von syrischen Flüchtlingen in Zelten leben, welche in der Regel nur ungenügend isoliert sind. In den Notunterkünften stehen zwar Öfen. Doch Brennstoff können sich die Heimatvertriebenen meist nicht leisten. So werden auch in diesem Winter wieder viele Babys und ältere Syrer an den Folgen schwerer Lungenentzündungen sterben.