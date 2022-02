Mit einem Wisch ist alles weg: Welche Länder nun ihre Corona-Regeln lockern

Viele Länder in Europa lockern die Coronaregeln. Und dennoch: Jedes Land hat seine eigene Strategie.

In Frankreich und Italien haben die Clubs wieder geöffnet, in der Schweiz können Geimpfte wie Ungeimpfte ohne Maske ins Restaurant und in Norwegen muss man sich nicht isolieren, wenn man coronapositiv ist: In vielen Ländern in Europa werden die Coronamaßnahmen gelockert. Ein Überblick.

Großbritannien

War es eine Finte von Boris Johnson, um von seinen Lockdownpartys in Downing Street 10 abzulenken? Das warf zumindest die Opposition dem britischen Premier vor, als er Mitte Jänner ankündigte, so gut ...