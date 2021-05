Mit Grünem Pass zum griechischen Strand

Als erstes Land innerhalb der EU will Griechenland das europaweite Impfzertifikat einsetzen.

Monatelang musste er dafür kämpfen, jetzt kann der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis endlich einen Erfolg vermelden: Das EU-einheitliche Covid-Impfzertifikat ist da. Und Griechenland wird es voraussichtlich als erster EU-Staat noch im Juni aktivieren.

Die technischen Vorbereitungen seien abgeschlossen, die digitale Infrastruktur stehe, sagte der für die Digitalisierung zuständige Staatsminister Kyriakos Pierrakakis am Freitag bei einer Präsentation in Athen. Mit wenigen Schritten können sich die Bürger künftig im Internet das Zertifikat in elektronischer Form herunterladen oder in Papierform ausdrucken. ...