Mit Gummiknüppeln auf Reporter

In Russland hagelt es Festnahmen, Verhöre und Bußgelder für Journalisten.

Er habe seine Gesprächspartner gebeten, ihre Masken hochzuziehen. "Und ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt", erzählte der TV-Reporter Sergei Stepanow nach der Oppositionsdemo am 21. März in der Provinzstadt Tambow. So wollte er die Teilnehmer an der nicht genehmigten Kundgebung vor Problemen mit Sicherheitsorganen schützen. Aber es erwischte Stepanow selbst. Ein Tambower Gericht verurteilte ihn wegen Organisation einer ungesetzlichen Massenveranstaltung zu 30 Tagen Arrest. Obwohl Stepanow einen Presseausweis und den erforderlichen schriftlichen Rechercheauftrag eines finnischen Fernsehkanals vorlegte.

...