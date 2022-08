Mit Lügen zur zweiten Amtszeit: Bolsonaro will mit allen Mitteln weiter regieren

In gut einem Monat finden Präsidentschaftswahlen in Brasilien statt. In Umfragen liegt der amtierende Jair Bolsonaro hinter Lula da Silva. Das schürt auch Ängste vor einem rechten Putsch.

Kaum hat der Wahlkampf in Brasilien begonnen, läuft er auf Hochtouren. Die Kandidaten Jair Bolsonaro und Luiz Inácio Lula da Silva starteten im Angriffsmodus und trafen am Sonntag erstmals in einer TV-Debatte aufeinander. Dort attackierten sie sich gegenseitig und bezeichneten sich als "Lügner" oder "Zerstörer Brasiliens". Bis zur ersten Runde am 2. Oktober bleibt wenig Zeit, um Unentschlossene zu überzeugen. Bei der Wahl in fünf Wochen treffen die Extreme der brasilianischen Politik aufeinander: ein altlinker Demokrat gegen einen ...